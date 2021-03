Magazine Filha de Gerson Brenner arrecada R$ 100 mil em vaquinha para comprar carro adaptado O objetivo da jovem é arrecadar R$ 150 mil para comprar um carro adaptado para o ator

Vitória Brenner, filha do ator Gerson Brenner, 61, já conseguiu arrecadar R$ 100 mil na vaquinha virtual criada para a compra de um carro adaptado para o pai. Vítima de um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto há 23 anos, Brenner é cadeirante e tem diversas sequelas com as quais precisa lidar no dia a dia. "Independentemente disso, se mantem forte ...