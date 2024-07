Magazine Festival Torresmofest: covers dos Beatles e Charlie Brown Jr se apresentam em evento na capital Com sua primeira edição no estado, a festa conta com 30 expositores de comidas e programação musical no Shopping Capim Dourado

Nesta quinta-feira (4), começa o Festival Torresmofast no estacionamento do Shopping Capim Dourado, localizado na região norte de Palmas. O evento terá entrada gratuita e contará com apresentações de covers como o do Charlie Brown Jr e da banda Codplay. Com sua primeira edição no estado, o festival vai acontecer até o domingo (7) e terá comidas como torresmo de rol...