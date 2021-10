Magazine Festival MultiVerso-Edição Circo tem cinco espetáculos e duas oficinas a partir desta quinta-feira Evento ocorre em formato digital e segue com peças circenses tocantinenses, maranhenses e também italianas até a primeira semana de novembro

Começa nesta quinta-feira, 7, o Festival MultiVerso-Edição Circo com exibições de espetáculos online. A iniciativa é da Lamira Artes Cênicas, de Palmas, com o incentivo cultural da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc). O evento segue até 4 de novembro. O festival contará com espetáculos, oficinas e lives com a participação de rep...