Magazine Festival Gastronômico terá linhas de ônibus reforçadas e cardápio online; confira os competidores Evento começa nesta quinta-feira e segue até o domingo no distrito de Palmas

Começa nesta quinta-feira, 28, e segue até o domingo, 31, a programação do 15° Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), no distrito de Palmas. Essa edição conta, além dos pratos competidores, com apresentações culturais e musicais e a presença de chefes de cozinha renomados no País e no Tocantins. O evento é realizado pela Agência Municipal de Turismo (Agtur) da Capital. Pensando na log...