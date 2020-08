O 14º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) realiza a partir da segunda-feira, 31, até 4 de setembro, a segunda fase de avaliação dos concorrentes com a degustação dos pratos. A lista com as inscrições homologadas está publicada no Diário Oficial do Município de quarta-feira, 26.

São 19 pratos salgados, 17 pratos doces, 19 comidinhas salgadas da ampla concorrência e mais duas da cota para morador do distrito de Taquaruçu, quatro ‘Trailer Food Truck’ e nove da ‘Rota Gastronômica de Taquaruçu’. Passarão 20 pratos para a competição na modalidade digital.

Cada participante tem 15 para executar o pré-preparo necessário para apresentação do prato em tempo hábil.

Lista dos Participantes

Prato Salgado - Ampla Concorrência - 31 de Agosto

01-Josué Pereira Amorim -Tocantins -9h

02-Claci Maria Benati - Risoto Tocantinense -9h30

03-Nayara Gomes Costa Amorim – Taquaruçu -10h

04-Debora Almeida Lima Oliveira - TBÊ SDAKROWA – Peixe do Sol -10h30

05-Mateus Almeida Lima - Caipira do Cerrado - 11h

06-Heverton Marinho Lacerda - Bobo Terra do Sol -11h30

07-Gildete Sousa Alves - Chabaril Seco no Sol com Mandioca -14h

08-Amarildo de Souza Silva -Camarão com Surubim Azedinho -14h30

09-Leila Paz Rosa Celestino - Escondidinho no Destino - 15h

10-Evaneide de Sousa Barros - Sabor da Terra - 15h30

11-Helaisy Aguiar Costa Martins - Pirarucu a Lagareiro - 16h

12-Bianca Cesar de Brito - Galinha Caipira da Vovó -16h30

13-Karla Tatiana de Jesus Souza - Arroz de Tucunaré no Coco -17h00

14-Tuanny Sallisa Dutra Xamenes - Californiana - 17h30

01 de Setembro

15-Nahyma Emilia Brito Bucar de Abreu -Lasanha de Carne de Sol c/ Banana da Terra -9h

16-Giovane Fernandes Brito - O Berro do Maxixe -9h30

17-Suzany Ferreira de Souza Rodriguês - Yakissoba Tocantinense - 10h

18-Antonio de Castro Barros - Baião de Mãe -10h30

19-Mateus Silva Lima - Omelete de Carne Seca Cabotiá - 11h

Prato Doce - Ampla Concorrência - 01 de Setembro

20-Valéria da Silva Ferreira - Bolo Gelado de Abacaxi com Coco Babaçu -14h

21-Mirian Moreira S. Tavares - Cajuaçú - 14h30

22-Fábio Rocha Silva -Sorvete na Chapa de Buriti com Baru -15h

23-Vera Lucia de Melo - Trio Maravilha -15h30

24-Tiago Rodrigues da Costa - Cake Broca do Toca -16h

25-Jakelynne Brasileiro - Cream Cake do Cerrado -16h30

26-Lara Jordane Alves - Açaí Recheado -17h

27-Gessyane Amorim Martins Lima - Tortilha de Babaçu- 17h30

02 de Setembro

28-Carolina Almeida Lima – Babarú -9h

29-Jandira Aires Leite Marques - Suspiros de Amor -9h30

30-Yara Lana Pereira de Sousa- Delicias da Yara -10h

31-Elizeu Augusto de Oliveira – Babaçai -10h30

32-Eliene A. de Jesus - Explosão de Sabores -11h

33-Clebeson de Santana e Silva - Torta de Açaí Cupubanarú -11h30

34-Gessena Regina Erig Ramos - Baru Mel Gateau - 14h

35-Danny Presley da Silva Pereira - Pannacotta de Manga -14h30

36-Marina Ruskaia Ferreira Bucar - Torta Bananaru - 15h

Comidinha Salgada – Ampla Concorrência - 2 de Setembro

37-Sancleyton Tavares Oliveira - Marmitinha do Cerrado -15h30

38-Vivian Aparecida Praxedes - Croquete Tocantinense - 16h

39-Julyane Cabral da Costa -Tostada com Coalhada de Castanha -16h30

40-Patrícia Pacheco Moraes de Carvalho -Coxinha sem Massa - 17h

41-Rafael Tadeu Cardoso Araújo -Oxente Burger -17h30

Comidinha Salgada – Ampla Concorrência -3 de Setembro

42-Maria Ribeiro Lima de Sousa -Berrante do Cerrado -9h

43-Willians Jose de Sousa – Frangaçam - 9h30

44-Denise Ferreira Mendes - Flor de Sol -10h

45-Morgana Lima de S. Martins - Flor de Pequi-10h30

46-Alan Pereira Martins de Sousa - Nega Dourada -11h

47-Dilvana Nascimento Sousa - Polenta Carne Seca e Banana Crocante -11h30

48-Jackson Rodrigues Lopes - Coxinha Sertaneja -14h

49-Natália de Jesus B. R. Alves - Trio do Norte -14h30

50-Edmilson Bispo Cardoso Júnior - Pastel Nordestino - 15h

51-Ricardo Bruno de Souza - Showcante – Burger -15h30

52-Debora Priscila Kowalski - Krünchy de Pequi - 16h

53-Andressa Theodoro da Silva - Enfornado de Mandioca com Chambari e Caju - 16h30

54-Ana Isabel de Souza Monteiro - Caldo Maria Bonita com Carne Seca - 17h

55-Márcia Monteiro Nascimento - Canoinha Bolo de Arroz c/ Banana da Terra - 17h30

Comidinha Salgada – Cota - 4 de Setembro

56-Maria Helena da Rocha Nascimento - Bolinho de Mandioca c/ Recheio de Calabresa - 9h

57-Daniele da Silva Porto – Jacajá - 9h30

Food Truck – Ampla Concorrência - 4 de Setembro

58-Luiz Philipe Haddad Araújo - Crocks Bacon - 10h

59-Suzana Lima Martins - Crepe de Ouro Tocantinense - 10h30

60-Aparecido dos Santos da Conceição - Miracaxi - 11h

61-Jairo de Mesquita de Sousa - Segredo Burger - 11h30

Rota - 4 de Setembro

62-Vila do Sabor - Picolé de Costela -14h

63-Kitanda Gastro Bar - Dip de Carne Seca - 14h30

64-Sabor da Serra - Aprisco do Jerimum -15h

65-Armazém Antonina - Franguinho “Veredas” - 15h30

66-Cachoeira do Roncador - Casadinho do Norte - 16h

67-Celia’s Restaurante - Arrumadinho do Sertão -16h30

68-Gostosura do Cerrado - Cuscuz Chambaritu - 17h

69-Pães e Delicias - A França Pedi Licença ao TO - 17h30

70-Cachoeira Taquaruçu – Acará - 18h