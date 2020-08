Magazine Festival Gastronômico de Taquaruçu será semi-digital com transmissão de conteúdos em outubro Interessados em participar do circuito gastronômico devem se inscrever até 21 de agosto

Seguem até 21 de agosto as inscrições para os interessados em participar do 14º Festival Gastronômico de Taququaruçu (FGT), que este ano será no formato semi-digital. A edição 2020 do FGT acontece de 8 a 10 de outubro com transmissão de conteúdos gravados nas páginas oficiais da Prefeitura de Palmas. O anúncio do evento neste formato e lançamento do regula...