Magazine Festival Gastronômico de Taquaruçu distribui R$ 45 mil em prêmios; confira os vencedores Foram premiados em dinheiro 15 pratos em cinco categorias

Com o encerramento do 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) neste domingo, 31, os três melhores pratos julgados das cinco categorias receberam as premiações, que somadas chegam a R$ 45 mil. Os prêmios eram de R$ 6 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil conforme as colocações, além do kit do FGT com o prato que marca a edição do festival. Ao todo foram 38 pratos concorrentes nas ca...