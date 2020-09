Magazine Festival Gastronômico de Arraias tem versão online voltada para doces com ingredientes do Cerrado Inscrições seguem até o 30 de setembro e evento acontecerá no final de outubro, de 29 a 31

Com o tema “Doceiras do Cerrado”, o IV Festival Gastronômico de Arraias acontecerá de 29 a 31 de outubro e será totalmente online com transmissão ao vivo em plataforma e redes sociais do projeto GOsTO. As inscrições para os interessados em participar podem ser realizadas até 30 de setembro. Essa temática escolhida para 2020 faz uma homenagem às mestras da cul...