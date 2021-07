O longa brasileiro "7 Prisioneiros", dirigido por Alexandre Moratto e protagonizado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, será exibido pela primeira vez na 78ª edição do Festival de Veneza, onde concorre ao prêmio Orizzonti Extra, de júri popular.

O filme é da Netflix e deve estrear ainda neste ano. Produzida por Fernando Meirelles, de "Cidade de Deus", e Ramin Bahrani, de "O Tigre Branco", a obra retrata a dura realidade de trabalhos análogos à escravidão.

Santoro interpreta Luca, homem que comanda um ferro velho em São Paulo onde Mateus, papel de Malheiros, se torna vítima de um trabalho análogo ao sistema escravocrata.

Além do longa, outro filme brasileiro que será exibido no festival deste ano é o curta-metragem “Ato”, da cineasta e atriz Bárbara Paz, que em 2019 recebeu em Veneza o troféu de melhor documentário.

A cerimônia deste ano ocorre entre os dias 1º e 11 de setembro. No evento, também serão exibidos filmes como "Duna", de Denis Villeneuve, e "Madres Paralelas", o novo longa de Pedro Almodóvar estrelado por Penélope Cruz.

O diretor do festival, Alberto Barbera, disse recentemente que está feliz por receber Almodóvar e definiu seu novo filme como um "retrato intenso e sensível de duas mulheres que enfrentam os temas de uma maternidade com mudanças imprevisíveis, a solidariedade feminina e uma sexualidade vivida com plena liberdade e sem hipocrisia".

A seleção completa dos filmes da 78ª edição do festival pode ser encontrada no site do evento.

Veja a seguir os longas que concorrem na competição principal.

“Madres Paralelas,” de Pedro Almodovar

“Mona Lisa and the Blood Moon,” de Ana Lily Amirpour

“Un Autre Monde”, de Stephane Brizé

“The Power of the Dog”, de Jane Campion

“America Latina", de Damiano D'Innocenzo e Fabio D'Innocenzo

“L'Événement", de Audrey Diwan

“Official Competition”, de Gaston Depart e Mariano Cohn

“Il Buco”, de Michelangelo Frammartino

“Sundown", de Michel Franco

“Comédie Humaine", de Xavier Giannoli

“The Lost Daughter,” de Maggie Gyllenhaal

“Spencer”, de Pablo Larrain

“Freaks Out”, de Gabriele Mainetti

“Qui Rido Io”, de Mario Martone

“On The Job: The Missing 8”, de Eric Matti

“Leave No Traces”, de Jan P. Matuszyski

“Captain Volkonogov Escaped,” de Yuriy Borisov

“The Card Counter”, de Paul Schrader

“The Hand of God”, de Paolo Sorrentino

“Reflection”, de Valentin Vasyanovych

“La Caja”, de Lorenzo Vigas