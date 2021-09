Magazine Festival de Mulheres do TO conta com mostra de cinema, oficinas e muita música Evento começa neste sábado e segue até a terça-feira com a produção artística feminina do Tocantins

Começa neste sábado, 4, e segue até a terça-feira, 7, o Festival de Mulheres do Tocantins – Toca FM, que acontece no formato virtual. O evento visa mostrar a produção feminina em diversas áreas artísticas tocantinenses. O festival contará com apresentações musicais, mostra de cinema, roda de conversa e oficinas disponíveis no canal do Youtube do Toca FM. Neste sábado, uma roda de conversa so...