Magazine Festival de Música Capoeboicongo 2021 inscreve para segunda edição em formato virtual Projeto visa à integração artística com a mesma batida percussiva e lives estão marcadas para os dias 25 e 31 de junho

Estão abertas até 21 de junho as inscrições para o Festival de Música Capoeboicongo 2021- Taquaruçu. Essa edição será realizada de forma online e a iniciativa é destinada para os músicos autorais de todo o Brasil, com o foco na integração artística, onde todos cantam com a mesma batida percussiva do Capoeboicongo. Esta é a 2ª edição do Festival, que está marcado para ...