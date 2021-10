Magazine Festival de dança "Troca de Aplausos" começa ser exibido neste sábado Iniciativa reúne 13 participantes com apresentações gravadas que serão exibidas nos próximos sábado

Começa neste sábado, 9, as exibições das apresentações dos espetáculos dos 13 participantes selecionados no Festival de Dança - "Troca de Aplausos". As peças são gravadas nesta data no Teatro Sesc, em Palmas. O Festival segue sendo exibido aos sábado pelas redes Instagram e YouTube, com apresentações nos dias 16, 23 e 30 de outubro de 2021. A mostra não é compet...