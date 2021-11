Magazine Festival de Cultura Negra Cor celebra a arte e a expressão tocantinense com muita música e dança Serão três lives exibidas às 9, 15 e 18 horas deste sábado no canal da cantora e produtora cultural Núbia Dourado

Em lembrança ao dia da Consciência Negra, o Festival de Cultura Negra Cor realiza neste sábado, 20, lives com muitas apresentações musicais e de dança produzidas no teatro do Memorial Coluna Prestes. Serão três lives que serão exibidas às 9, 15 e 18 horas no canal do Youtube da cantora e produtora cultural Núbia Dourado, que apresenta e organiza o evento. ...