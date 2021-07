Magazine Festival de Cannes mostra que cinema sobrevive, mas Covid-19 impactou negócios Os concorrentes à Palma de Ouro saltaram de 21 para 24, como consequência do cancelamento do festival no ano passado

Com 15% mais filmes concorrendo à Palma de Ouro, duas novas mostras e 30% menos público, o Festival de Cannes encerrou no sábado a sua 74ª edição, confirmando a frase lançada por sua direção na apresentação do evento: "O cinema não morreu". Se ainda é cedo para dizer quando e como a vida --e o mercado audiovisual-- voltará ao ritmo pré-pandemia, o festival conseg...