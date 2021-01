Magazine Festival de Cannes é adiado devido à pandemia No ano passado, o festival, considerado um dos mais importantes eventos cinematográficos do mundo, foi cancelado

A organização do Festival de Cannes anunciou, nesta quarta-feira (27), que o evento, que acontece tradicionalmente em maio, será realizado em julho, devido à pandemia de Covid-19. Assim, a edição de 2021 deve ocorrer entre os dias 6 e 17 de julho. Antes, as datas previstas eram de 11 a 22 de maio. "Como anunciado no último outono, o Festival de Cannes se reservav...