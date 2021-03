Magazine Festival 'É Tudo Verdade' volta com edição virtual e documentários sobre a pandemia Neste ano, a celebração trará homenagens ao documentarista francês, Chris Marker e será realizada online

Quando foi adiado com a chegada da Covid-19 no Brasil, no ano passado, os organizadores do É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários imaginavam que, passados alguns meses, poderiam realizar sua edição de 2020 normalmente. Mas a pandemia não arrefeceu e não apenas a última edição precisou ser virtual, como a de 2021 também vai adotar o formato. Principal evento...