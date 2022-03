A madrugada desta quinta-feira (31) foi repleta de choros, ameaças ao Paredão e discussões. A festa da líder Lina, a Linn da Quebrada, com o tema House of Quebrada, foi a primeira do Big Brother Brasil 22 (Globo) com o Top 10 formado, o que também rendeu um brinde de comemoração dos brothers.

A primeira DR da noite foi entre Eliezer e Natália. Após o empresário falar sobre seus sentimentos sobre o jogo e sobre ser uma pessoa introvertida em relacionamentos, a sister disse que se ele não quisesse ficar com ela na casa, estava tudo bem.

Algum tempo depois, ela disse que gostaria de transar com o brother. "Eu estou muito bêbada, eu quero transar", disse a designer de unhas. Eli negou e afirmou que não iria transar, porque Natália estava bêbada. "Não é porque eu não quero, é porque eu respeito", completou.

No fim da noite, os dois acabaram transando sozinhos no quarto Lollipop, após pedirem para Eslovênia dormir no quarto grunge. A modelo acabou deixando a festa cedo, por estar triste após a eliminação de Lucas Bissoli, seu affair na casa mais vigiada do Brasil.

Antes de se deitar, ela havia reclamado para alguns brothers na festa que seria difícil passar a noite sem Lucas. "Vai ser difícil dormir naquele quarto sem Lucas. Nossa senhora, é melhor nem pensar muito", disse ela, que nunca foi a um Paredão.

Justamente pelo fato de nunca ter ido à berlinda, Eslô recebeu uma ameaça de Gustavo. "Vou de indicar ao paredão fazendo a 'piscadinha' do Lucas", disse ele para a ex-miss Pernambuco. A sister brincou com a situação e disse: "O Tadeu vai falar assim: 'quem sai é você'... e vai dar a piscadinha".

Além disso, Jessilane e Arthur acabaram se desentendendo. A professora não gostou quando o ator fez uma brincadeira e a chamou de "fofoqueira". A bióloga e Lina foram tirar uma foto com Paulo André e Arthur, quando Jessi resolveu contar que P.A. atualizou seu feed BBB enquanto estava logado no perfil de Lina.

Arthur então brincou com a bióloga: "É mais forte que ela né?", e Jessi respondeu em tom de brincadeira: "É meu jeitinho meiga de ser". O ex-Rebelde então alfinetou a sister novamente: "Meiga... De fofoqueira mudou para meiga, né? Que loucura. Fofoqueira agora é meiga".

A professora então se afastou dos meninos e contou a situação para Lina. "Eu estou brava com eles [P.A. e Arthur]. Estavam me chamando de fofoqueira porque fui falar com você. Eu fico brava que o Arthur tem brincadeiras que você vê que ele está falando sério", desabafou.