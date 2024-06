Magazine Fernanda Montenegro afirma estar indignada com o PL Antiaborto por Estupro Atriz estreia peça em São Paulo em que lê Simone de Beauvoir e afirma que continua a acompanhar os debates do feminismo

Uma mulher cuida de um homem no final da vida. Vê a saúde dele se deteriorar e a morte chegar dia a dia --enquanto isso, ela reflete sobre a relação dos dois, a passagem do tempo, o luto. Uma história como outras, não fosse a dupla um dos casais que virou a cabeça da juventude na segunda metade do século 20 --Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir.