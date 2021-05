Mais conectado, tecnológico e digital. Essa é a nova pegada do projeto Check, aposta do cantor Felipe Araújo. O artista gravou o dvd com 12 faixas inédita e com participações especiais, como Gusttavo Lima e Bruno e Marrone. o projeto utiliza dos termos mais conhecidos das mídias sociais, em que a letra mergulha em gírias deste mundo "em que a conexão é a palavra chave para demonstrar os sentimentos".

De acordo com o artista, o objetivo do deste DVD é expressar, fielmente, a nova fase na música, com lançamento previsto para 18 de junho. A gravação foi feita no Palácio Cristal, em Uberlândia, com Felipe Araújo, e as participações especiais de Bruno e Marrone e Gusttavo Lima, seguindo as normas de segurança e recomendações da OMS.

No novo trabalho 4 canções são de autoria de Felipe, com produção musical de Júnior Melo e Marcelo Sheba (os mesmos de Bruno e Marrone e da dupla Diego e Victor Hugo). O audiovisual foi captado ao vivo e em cores, sem modelagens de estúdio, com palco montado às margens de uma lagoa que faz parte da propriedade.

Sob o comando de Emanoel Camargo, gravadora Universal Music e GTS, direção geral de Rafael Vannucci, o DVD traz assinaturas no repertório de renomados compositores como Waléria Leão, Thales Lessa, Renno Poeta, Vinni Miranda, Henrique Castro, Junior Pepato, Elcio de Carvalho, Vine Show, Douglas Cézar e outros. Para anotar os nomes das canções são: “Dois Comprometidos”, “Me Deu Saudade de Você”, “Olha a mãozinha”, “Consequências”, “Amando Individual”, “Esquece Você”, “Amor Emprestado”, “#voltaprofelipe” (Léo Dias), “Ponto G”, “Sorte no Amor”, “OnLine eh fácil”, e “Curso Online”.

Fala, Felipe

“Tenho me permitido muito mais e quero entregar ao público e aos meus fãs um trabalho de alta magnitude. O período que estamos vivendo não permite que possa ser nada grandioso, nem a presença das pessoas que torcem por nós, mas essa gravação intimista vai expressar todos esses meses que estou afastado dos shows por conta da pandemia. O vocabulário das canções retrata muito essa fase, dessa ausência e da falta que sinto de estar coladinho com cada um de vocês. No mais, o que posso dizer é que tem sido preparado com muito carinho e estou grato por mais este capitulo na minha história”, afirma Felipe.