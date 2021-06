Magazine FCP reabre bibliotecas municipais no período vespertino a partir de segunda em Palmas Reabertura anda terá restrições no número de usuário e adequações às normas de prevenção à Covid-19

A partir de segunda-feira, 14, as bibliotecas municipais de Palmas serão reabertas ao público com horário de funcionamento de meio período e número reduzido de usuários. Os espaços reabertos são a Biblioteca Jornalista Jaime Câmara, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, e a Estação Cidadania e Cultura no Setor Morado do Sol II e da Casa de Cultura Professora Maria d...