FCP prorroga inscrição de artistas e organizações divulga análise de documento de incentivo

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) está com o prazo de inscrições dos artistas no Cadastro Cultural, que também subsidiará as ações da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, prorrogado até a próxima semana. A iniciativa tem a finalidade de obter um panorama dos profissionais e organizações de cultura da Capital. Conforme a FCP, esse cadastro será perman...