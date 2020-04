Magazine FCP lança site com curtas metragens tocantinenses com acesso gratuito Plataforma dispõe de mais de 30 filmes, entre os gêneros infantis, documentários, dramas e romances, produzidos entre 1983 e 2020

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) lançou uma plataforma digital com curtas metragens produzido por cineastas e estudantes da região. A Curta Palmas tem acesso gratuito e o objetivo de, além de divulgar os trabalhos tocantinenses no cinema, ser uma alternativa para lazer sem precisar sair de casa durante a pandemia do Covid-19. Conforme a FCP, o site já dispõe de mai...