Magazine 'Fazia mal para ele mesmo', diz filho sobre vício de Arlindo Cruz em cocaína O cantor afirma que Arlindo Cruz sempre foi um bom pai

O cantor Arlindinho Cruz, 29, filho de Arlindo Cruz, falou nesta quarta-feira (2), ao canal do jornalista Rica Perrone no YouTube, sobre o AVC sofrido pelo pai e o vício dele em cocaína. O sambista sofreu um AVC em 2017, ficou internado um ano e três meses e agora se recupera em casa. Arlindinho contou ao jornalista que nunca falou sobre o vício do pai porque queria...