Magazine Fabiana Anastácio, cantora gospel, morre por complicações da Covid-19 Ela foi internada com coronavírus na semana passada. A cantora estava em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sofria com dificuldades para respirar

A cantora gospel Fabiana Anastácio morreu, nesta quinta-feira (4), aos 45 anos, por complicações da Covid-19. Sua morte foi confirmada na sua página no Facebook. Na postagem, equipe afirma que novas informações devem ser publicadas ao longo do dia. Fabiana era conhecida pela música ‘Adorarei’ (2015), que conta com mais de 68 milhões de visualizações no Youtube. Ela fo...