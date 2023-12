Em seu poema "A morte dos pobres", o poeta francês Charles-Pierre Baudelaire sabiamente escreveu que a morte é a "sacola do pobre e o seu lar verdadeiro", por ser um pórtico que se abre aos céus desconhecidos.

Morto em 1867, em Paris, o poeta está sepultado no cemitério de Montparnasse, em Paris, o segundo maior cemitério da cidade.

O maior e mais famoso na capital francesa é o Père- Lachaise, fundado a mando de Napoleão Bonaparte, em 1804, um cemitério laico surgido para retirar das valas comuns os pobres, onde eram jogados os indigentes que morriam em Paris. Até a Revolução Francesa, os nobres tinham os corpos depositados ao lado de igrejas, os pobres, as covas rasas sem identificação.

Embora não esteja no Père-Lachaise, o "lar verdadeiro" de pobres, no sentido de Baudelaire, brota na mente de quem visita a exposição fotográfica "Somos eternos", de Fábio D'Abadia, doutor e professor da UFT, em exposição no Tribunal de Justiça até o dia 18 de dezembro. São 21 imagens em preto e branco que retratam a arte mortuária do cemitério Pére-Lachaise.

O cemitério lendário abriga restos mortais de famosos, como os escritores Molière (1622-1673)e La Fontaine (1621-1695), os primeiros a serem transferidos para o local, em medida governamental para tornar o local atrativo para os parisienses.

Também estão enterrados no Père-Lachaise o poeta Oscar Wilde (1854-1900), o compositor Chopin (1810-1849) e o pedagogo francês Allan Kardec, que morreu em 1869.

O túmulo do fundador da doutrina espírita é um dos retratados pelo professor Fábio D'Abadia. "Acho que são fortes e leves ao mesmo tempo. Parece que têm uma serenidade ao abordar tema tão difícil para nós, humanos", avalia o artista.

A exposição de Fábio D'Abadia tem curadoria das jornalistas Mara Roberta, Kezia Reis e da relações públicas e doutora em comunicação Valdirene Cássia.

As imagens retratam também o abrigo de pessoas menos conhecidas. Caso do túmulo de Yves Jean Lazare Michelet, bebê nascido em Paris em 2 de julho de 1850 e falecido em 24 de agosto do mesmo ano. Ele aparece sepultado junto ao pai, o historiador e professor do Collége de France, Jules Michelet (1798-1874).

"[A foto] é muito impactante, no sentido de descrever uma ideia de morte na qual só o corpo perece", descreve Fábio D'Abadia.

Entre as 21 fotos expostas há uma única em que Fábio D'Abadia aparece. É uma selfie. O autor explica a captura. "Eu fiz assim: coloquei o celular em cima de um túmulo, programei o tempo e fiz a pose".

A técnica simples traz uma imagem singular, como versos do poema a nos dizer que a morte vem de longe, para todos os olhos.

A exposição no hall do Tribunal fica aberta até 18 de dezembro, com entrada franca. O recesso do Judiciário começa no dia 20.