Exposição virtual “Equilíbrio” do artista visual Edivan Ribeiro será lançada nesta quarta-feira

Será aberta nesta quarta-feira, 7, a exposição virtual “Equilíbrio”, do projeto “Novas obras” do artista visual Edivan Ribeiro. O lançamento ocorre no perfil do artista no Instagram @edivan_arte às 19h, com a presença do curador da exposição, Vone Petson. Essa iniciativa tem o objetivo preservar o trabalho do artista durante o período de quarentena provocado pela pandemia d...