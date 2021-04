Magazine Exposição virtual “Debaixo do Pé” discute qualidade de vida e meio ambiente Projeto teve apoio dos recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, da Fundação Cultural de Palmas

Segue exposta até a próxima semana a exposição “Debaixo do pé”, da artista visual Rossana Mendes. A mostra fica aberta de forma virtual no site da artista até a quinta-feira, 22. Já a exposição em o modelo 3D segue até o dia 30 de abril. A iniciativa teve apoio do Edital 018/2020 da Fundação Cultural de Palmas com recursos da Lei Aldir Blanc Na exposição, o inter...