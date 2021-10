Magazine Exposição “Palmas Tocantins” traz acervo fotográfico de Edson Lopes com a história de Palmas Mostra traz parte das imagens tiradas entre 1989 e 1994 que começaram a ser digitalizadas em projeto

Será aberta para visitação na próxima quarta-feira, 13, a mostra “Palmas Tocantins - Registro Documental da Câmera de Edson Lopes” com acervo fotográfico de Edson Lopes que traz fotografias que contam a história da Capital. São imagens tiradas entre os anos de 1989 e 1994 que serão exibidas no salão de exposição do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas. Essa exposi...