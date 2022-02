Magazine Exposição fotográfica retrata festa tradicional do povo indígena Krahô A partir de sexta-feira, 4, Fotógrafo Emerson Silva mostra imagens de uma das mais tradicionais manifestações culturais do povo indígena Krahô, a Festa do Peixe da Lontra

A partir da próxima sexta-feira, 4 de março, a Galeria de Artes do Centro de Atividades Sesc Palmas apresentará a Exposição Fotográfica ‘TEP ME TÊÊRE JÕH AMJIKIN – Festa do Peixe e da Lontra’, do fotógrafo Emerson Silva. A abertura oficial ocorrerá nos perfis do Youtube e Facebook do Sesc TO, a partir das 19 horas. A exposição mostra imagens impressas em pre...