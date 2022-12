Um pouco da fauna da Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo, e o cerrado tocantinense, pode ser conferida pelo público de Gurupi, sul do Estado, até a próxima quarta-feira, 23 de novembro.

Com a abertura da exposição fotográfica “Tocantins é o bicho”, hoje, às 18h, no Parque Mutuca, as imagens da fauna podem ser conferidas todos os dias em grandes cubos distribuídos no parque, um dos principais atrativos naturais da cidade.

A exposição é uma iniciativa do fotógrafo, cinegrafista e editor, Gustavo de Sá, que irá compartilhar fotografias captadas por ele mesmo da fauna do cerrado.

De acordo com o organizador, a inspiração para a exposição vem justamente das pessoas que não tem acesso ou então que não sabem da existência dos animais que compõem o cerrado.

“A exposição busca mostrar um pouco essa biodiversidade da região, não somente da Ilha do Bananal, mas também como é o bioma cerrado no Tocantins”, completa Gustavo.

Segundo o fotógrafo, a expectativa é de conscientização. “Espero que as pessoas se conscientizem de que ao visitarem esses lugares, não deixem lixos e respeitem a fauna e flora que estão no local.”

Com 19 fotografias autorais de Gustavo, capturadas entre 2019 e 2022, a exposição será aberta ao público durante o dia inteiro.