Uma exposição fotográfica no Museu Histórico e Cultural de Arraias (MHCA) retrata a atuação das Irmãs Dominicanas, no antigo Instituto Nossa Senhora de Lourdes, que funcionou de 1958 a 1982. A exposição surgiu do II encontro dos ex-alunos e ocorreu nos dias 20 ,21, 22 e 23 de julho.

Na sexta-feira, 4, os visitantes eram os alunos do colégio Joana Batista Cordeiro, que substituiu o antigo Instituto Nossa Senhora de Lourdes.

De acordo com a coordenadora do encontro, Vera Carrico, a exposição reúne fotos da época do colégio, passeios no rio com as irmãs, formaturas e desfiles. "Surgiu do encontro dos ex-alunos do Instituto Nossa Senhora de Lourdes e é um resgate da desenvoltura das irmãs dominicanas no colégio e em Arraias".

Conforme a coordenadora, a exposição teve início no dia 21 de julho, e segue por tempo indeterminado. O Instituto Nossa Senhora de Lourdes começou suas atividades em 1958, sob a direção das Irmãs Dominicanas no qual foi dirigido por elas por 24 anos, até sua transferência em 1982 para a responsabilidade estadual.

Durante o II encontro dos ex-alunos do Instituto que ocorreu nos dias nos dias 20, 21, 22 e 23 de julho, diversas atividades foram realizadas como missa, exposição de fotos e de objetos da época do Colégio, um desfile de moda "Anos 60", além de aula da saudade e baile no Clube Social Arraiano.

O Museu Histórico e Cultural de Arraias (MHCA) é uma instituição pública, sem fins lucrativos, localizado na histórica e cidade de Arraias. O museu funciona desde 2013.