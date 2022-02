Magazine Exposição Fotográfica ‘Palmas Digital’ será aberta nesta terça na Galeria Municipal de Artes São 20 fotos inéditas e premiada do fotógrafo e jornalista Nielcem Fernandes

Será aberta na próxima terça-feira, 22, a exposição ‘Palmas Digital’ na Galeria Municipal de Artes, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. As imagens do fotógrafo e jornalista Nielcem Fernandes apresentam sua perspectiva da Capital. O fotojornalista também buscou incluir as pessoas com deficiência visual, com áudio descrição ao projeto. A mostra cont...