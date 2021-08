Magazine Exposição Encantados retrata as belezas naturais será aberta para visitação nesta quarta Obras ficarão na Galeria Municipal no Espaço Cultural e poderão ser visitadas até o dia 30 de setembro

Será aberta nesta quarta-feira, 1º, a Exposição "Encantados” que retrata as belezas naturais do Tocantins com pinturas em graffiti. As obras estão expostas na Galeria Municipal de Cultura do Núcleo de Leitura e Artes (Nila), no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas, até 30 de setembro. O trabalho do artista Adriano Alves da Silva, mais conhecido como A...