Magazine Exposição de fotos históricas da Capital e música regional comemoram o aniversário de Palmas Nesta sexta-feira, 21, às 20 horas, além das fotos de Thenes Pinto e Edson Lopes, in memorian, também haverá apresentação de Dorivan Passarim do Jalapão

Em lembrança aos 32 anos de Palmas, o fotógrafo Thenes Pinto realiza nesta sexta-feira, 21, às 20 horas, o Palmas Fest Raiz na pousada Aldeia da Serra, no distrito de Taquaruçu. A parceria entre a pousada e o fotógrafo ainda conta com uma programação especial com música, exposição fotográfica com registros históricos de Palmas e do distrito de Taquaruçu e pratos r...