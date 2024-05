A exposição "Ritxoko: uma ancestralidade do povo Inỹ" será aberta para o público na Galeria Sesc de Artes em Gurupi, região sul do estado, a partir de quarta-feira (29), às 19h, sob a curadoria de Millena Kanela e Nandyala Waritirre, com roda de conversa com a artesã Dibexia Karajá.

O evento acontecerá no Centro de Atividades do Sesc Gurupi, com entrada gratuita. A exposição estará aberta para visitação do dia 30 até 28 de junho, das 8h às 21h.

A exposição revela o universo das Ritxokos, bonecas que representam a arte tradicional do povo Iny (Karajá). Originárias das profundezas do rio Berohoky (Araguaia), na Ilha do Bananal (TO), são confeccionadas artesanalmente por mulheres, com argila.

Embora inicialmente concebidas como brinquedos para as meninas, as Ritxokos transcendem sua função lúdica, tornando-se símbolos preciosos da cultura e tradição do povo Inỹ, transmitidas através de gerações, conforme divulgou o Sesc.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes