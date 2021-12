Magazine Exposição de artista mineiro com inovação na técnica de cores pode ser conferida em Palmas Pintor, conhecido como 'alquimista das cores', com estilo abstracionista e impressionista, podem ser visitadas até a próxima terça-feira, 8

O artista plástico mineiro Luiz Rocha ganha uma exposição em Palmas na Casa Tua Móveis e Decoração. As obras do pintor, conhecido como 'alquimista das cores', com estilo abstracionista e impressionista, podem ser visitadas até a próxima terça-feira, 8. Na Capital, dez telas poderão ser conferidas e adquiridas pelos visitantes. Ao longo de sua carr...