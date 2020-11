Magazine Exposição Criação, de Mauro Matos, reabre Salão da Fundação Cultural de Palmas Artista é o vencedor do III Salão Palmense de Novos Artistas e realiza sua primeira exposição

O Salão de Exposição da Fundação Cultural de Palmas (FCP) abriu a nova temporada de exposições com a “Criação”, mostra do artista plástico Mauro Matos, vencedor do III Salão Palmense de Novos Artistas. As obras estão exportadas a partir desta sexta-feira, 20, e seguem até o dia 8 de janeiro no Espaço Cultural. Devido à pandemia, não haverá evento de abertura. Conforme a FCP,...