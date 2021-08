Magazine Exposição CataDores será aberta nesta terça-feira no espaço do Arte ao Cubo do Sesc em Palmas Artista Rafale Naufel participa de um bate papo no canal do Sesc no Youtube para a abertura da Mostra

Com a perspectiva de que o consumo cotidiano de produtos industrializados é responsável pela contínua produção de resíduos sólidos, a exposição “CataDores”, do artista Rafale Naufel, passa a ocupar os espaços do Arte ao Cubo do Sesc Tocantins, em Palmas, nesta terça-feira, 10. A abertura da mostra está marcada para às 20 horas junto com um bate papo com o artista no c...