Magazine Ex-vendedor de balas, rapper Xamã encarna o novo perfil de galã da Globo Cantor acumula sucesso e também relações amorosas com celebridades; relembre

O relacionamento com Sophie Charlotte, 35, está longe de ser o mais famoso na história do ator e rapper Xamã, 34. Ex-vendedor de bala no trem antes da fama, o artista, que alcançou sucesso e hoje conta com mais de 8 milhões de seguidores, acumula namoros e affairs com atrizes e celebridades. Apesar de nunca ter tido o biotipo de galã, o ator tem se destacado nesse ...