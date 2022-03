Magazine Ex-BBB Thais Braz fala sobre cuidados pós-cirurgia para reduzir a testa Respondendo perguntas de seguidores no Instagram, ela afirmou ainda que sente vontade de fazer cirurgia para miopia

Respondendo perguntas de seguidores no Instagram, a ex-BBB Thaís Braz explicou um pouco sobre as rotinas e cuidados necessários após a cirurgia feita para diminuir a testa. Ela afirmou que não pode, por exemplo, usar secador de cabelo no modo quente e também não pode puxar os fios como se fizesse uma escova. O procedimento foi feito no dia 10 de março e o desejo era r...