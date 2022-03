A odontopediatra Thaís Braz, 29, que participou do Big Brother Brasil 21, fez uma cirurgia para diminuir o tamanho da testa. Em um vídeo compartilhado no stories do Instagram nesta quinta-feira (10), ela aparece com um curativo e uma faixa na cabeça contando a novidade.

"Eu tirei dois centímetros da minha testa. Sim, corajosa ela. Mas deu tudo certo, graças a Deus, escolhi muito o profissional e também era uma coisa que me incomodava muito, muito desde criança. Mas está tudo bem, não tem nem 24 horas que eu fiz a cirurgia", afirmou a ex-BBB.

Thaís disse que tinha oito centímetros de testa e o novo tamanho será proporcional ao seu rosto. Ela falou que a cirurgia foi "super tranquila" e que depois vai mostrar o resultado para os seguidores, porque nem mesmo ela conseguiu ver direito.

"Vou ficar uma semana usando a faixa e depois eu tiro e uso só para dormir. A única coisa que sinto é latejando a cabeça, mas é bem mais tranquilo do que eu pensei", disse a ex-BBB, que compartilhou nos stories fotos do antes e depois da cirurgia.

Ela também fez questão de responder às críticas dizendo que o tamanho da testa a incomodava muito e que fez a redução para se sentir melhor.

"Eu sofria com a minha testa, desculpa mas essa era a minha insegurança, é triste eu vir pedir desculpa pela minha insegurança", falou Thaís, que recebeu um beijo do ex-BBB Gui Napolitano, confirmando os rumores de que estão juntos.