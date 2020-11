Magazine Evento de música Coala Festival anuncia edição no mesmo fim de semana do Lollapalooza Os ingressos do Coala já estão em pré-venda pelo site Total Acesso, com preços que variam de R$ 60 a R$ 130

O Coala Festival anunciou nesta terça-feira (10) as datas do evento em 2021: 11 e 12 de setembro, no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo). A oitava edição do festival brasileiro será realizada no mesmo fim de semana do Lollapalooza, que ocorre também no dia 10, no autódromo de Interlagos (zona sul). Os ingressos do Coala já estão em pré-venda pelo s...