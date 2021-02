Magazine Evan Rachel Wood acusa Marilyn Manson de abuso e violência Wood e Manson começaram a namorar em 2006, quando ela tinha 19 anos, e ele, 36

A atriz Evan Rachel Wood, 33, acusou, na manhã desta segunda (1º), o ex-noivo Marilyn Manson, 52, de abuso e violência doméstica. "O nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido mundialmente como Marilyn Manson. Ele começou a me assediar quando eu ainda era uma adolescente e abusou terrivelmente de mim por anos", escreveu ela no Instagram. Wood e Manson...