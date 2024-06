Magazine Estrutura para o Arraiá da Capital recebe últimos ajustes Com uma média esperada de 10 mil pessoas por dia, os preparativos já estão sendo finalizados para esta quarta-feira (19)

Os preparativos para o Arraiá da Capital que inicia nesta quarta-feira (19), no estacionamento do estádio Nilton Santos, região sul de Palmas, já estão sendo finalizados, com uma média esperada de 10 mil pessoas por dia. Neste ano, a instalação do circuito junino tem uma área total superior a 15 mil metros quadrados, onde são distribuídos 17 estandes de alimentação, três e...