Magazine Estado de saúde de Vanusa é grave, afirma filho da cantora

Rafael Vannucci, 41, falou sobre o estado de saúde da mãe, a cantora Vanusa, 73. Segundo boletim médico, ela teve uma piora no estado de saúde na terça-feira (22). No momento, encontra-se intubada e respirando com a ajuda de aparelhos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (SP), onde está internada desde desde 5 de setembro ....