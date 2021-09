Magazine 'Estúpidos transformados em ídolos', Luana Piovani critica influenciadores digitais A atriz afirmou que as pessoas não sabem usar as redes sociais

A atriz e apresentadora Luana Piovani, 45, afirmou que as pessoas não sabem usar as redes sociais e criticou como muitos influenciadores digitais são idolatrados. Na manhã desta quinta (23), ela publicou no Instagram um post da comediante Carol Zoccoli, que diz: "artista não é empresário, influencer não é artista, algoritmo não é crítico de arte." Na legenda, Pi...