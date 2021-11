A prefeitura da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, celebrou seu aniversário de 448 anos e prestou uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021) nesta segunda-feira (22). Foram inauguradas estátuas do ator e sua personagem Dona Hermínia, no Campo de São Bento, em Icaraí.

Déa Lúcia Amaral, mãe do artista e principal inspiração para a personagem da franquia de sucesso "Minha Mãe é Uma Peça" compareceu ao evento. "Agradeço a Secretaria de Cultura pela homenagem que estão fazendo pro meu filho, Paulo Gustavo", começou.

"Vir aqui é muito difícil, vim porque eu amo a cidade e eu já cantei nesse Campo de São Bento muitos e muitos anos. Eu sou totalmente agradecida a Niterói", disse Déa Lúcia em vídeo. O prefeito da cidade, Axel Grael (PDT) também falou sobre a homenagem em seu Instagram e compartilhou vídeos da inauguração.

"Paulo Gustavo sempre estará presente em nossos corações! Foi emocionante prestar essa homenagem", escreveu o prefeito na publicação. "Essa é a homenagem da nossa cidade ao grande artista que levou o nome de Niterói para o mundo. Paulo Gustavo, você será para sempre amado e lembrado por todos nós niteroienses!", diz ainda outra publicação feita no Instagram da prefeitura da cidade.

O humorista, nascido em Niterói, morreu em maio deste ano, aos 42 anos, devido a complicações causadas pelo coronavírus, após ficar cerca de dois meses internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital no Rio de Janeiro.