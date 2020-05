Magazine Espetáculo virtual que aborda obra e vida de Graciliano Ramos estreia nesta quarta pela internet Iniciativa visa inovar e reinventar a arte cênica, além de levar entretenimento mesmo neste período de pandemia

O espetáculo teatral virtual “O Relatório do Prefeito Graciliano Ramos” estreia nesta quarta-feira, 20, às 19 horas, em lembrança do aniversário de 31 anos de Palmas. A apresentação é parte do Projeto Teatro Virtual do Grupo Art Sacra e Taquaruçu Garden. A peça lembra a origem do Teatro que deslocava as companhias para animar as festas gregas em homenagem a Dion...