Magazine Espetáculo tocantinense “Lua de Mel” abre programação do Festival Funarte Acessibilidança Neste mês de junho serão apresentadas obras de dança premiadas do Norte do País; tocantinenses “Lua de Mel” é uma realização da Cia. Lamira Artes Cênicas

O espetáculo tocantinense “Lua de Mel”, da Cia. Lamira Artes Cênicas será uma das obras que abre a programação do Festival Funarte Acessibilidança, da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A disponibilização da obra de dança será online pelo no canal do YouTube da Funarte nesta quarta-feira, 16, às 20 horas. Essa é a primeira edição do festival que é uma das ações do P...