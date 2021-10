Magazine Espetáculo sobre saúde feminina com foco educativo em cartaz no Sesc Apresentações serão neste sábado e domingo em Palmas

Neste sábado, 30, e domingo, 31, o Teatro do Sesc Palmas recebe o espetáculo teatral “EU & MINHA GINA", da Cia de Teatro da Essência”. A peça aborda o tema da saúde feminina com foco educativo. No sábado, serão duas sessões, uma às 18 e outra às 20 horas, já no domingo, a apresentação será às 20 horas. O ingresso tem o custo de R$ 20,00 a inteira e R$ 1...